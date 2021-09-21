"Жовта" зона відкладається: у МОЗ розповіли, коли карантин в Україні посилять

Рішення про посилення карантину має спочатку прийняти комісія з ТЕБ та НС

Україна з середи, 22 вересня, мала перейти у "жовту" зону карантину, однак дату посилення карантинних обмежень перенесли. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів, з чим це повʼязано та коли карантин для українців посилять.

Про це йшлося у ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" на телеканалі ICTV.

За словами міністра, рішення про перехід України у "жовту" зону епідемічних обмежень спочатку має ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Її засідання заплановане на вівторок, 21 вересня.

Однак, карантин після ухвалення цього рішення посилять не одразу — має пройти ще два дні, тому "жовту" зону введуть в Україні з 00:00 четверга, 23 вересня.

Варто зазначити, що у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки Україна мала перейти з 22 вересня. Про це у понеділок, 20 вересня, повідомляли на урядовому порталі.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно знати про нові карантинні обмеження в Україні. Також ми писали, як працюватимуть ресторани, ТРЦ і кінотеатри у "жовтій" зоні епідобмежень.