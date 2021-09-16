Укр

Красная зона очень близко: врач назвал реальные масштабы заболеваемости COVID в Украине

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Пандемия коронавируса унесла в Украине более 54,6 тыс человек Новость обновлена 16 сентября 2021, 09:07
Пандемия коронавируса унесла в Украине более 54,6 тыс человек

Цифру официальной статистики стоит множить на 10.

В Украине количество случаев коронавируса за сутки перешагнуло порог в 5 тысяч и достигло 5744 человек. Но реальная цифра выше статистической — уверен советник львовского городского головы, врач Тарас Жиравецкий.

Об этом он написал в Телеграм.

По его оценкам количество реально заболевших в десять раз больше и превышает 50 тысяч человек. Он отметил, что количество реальных случаев еще 12 дней назад можно подсчитать из количества госпитализированных. По его словам 1507 необходимо множить на 20, чтобы получить реальную картину с коронавирусом в Украине.

Эта сумма будет превышать 30 тысяч. Отметим, что 12 дней назад — четвертого сентября, официальная статистика давала данные про 2614 заболевших.

Согласно прогнозу Жиравецкого, уже через две недели в Украине стоит ожидать более 2,5 тысяч госпитализаций. Врач утверждает, что в Украине уже "красная зона", но цифры статистики пока не успевают за реальностью.

Ранее "Телеграф" писал, что штамм Дельта в Украине набирает обороты — в какие дни проявляются те или иные симптомы расскажет специальная инфографика.

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