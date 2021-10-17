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Это кино я уже видел: Зеленский отмахнулся от расследования про офшоры

Автор
Валерия Куценко
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Зеленский отрицает, что он или его окружение отмывали средства
Зеленский отрицает, что он или его окружение отмывали средства

За два года на него не смогли найти нового компромата, утверждает гарант

Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался про расследование, которое выпустили журналисты в рамках "Досье Пандоры" про его офшорные счета.

Об этом он рассказал вечером 17 октября в эфире канала ICTV, сообщает "Телеграф".

Украинский лидер вспомнил своего предшественника Петра Порошенко и заметил, что тот уже освещал в 2019 году ту же офшорную историю на подконтрольных каналах, и новое расследование показывает, что с тех пор на него больше ничего не нашли.

"Все то же кино я видел, — заявил Зеленский. — Все это старая история".

Он добавил, что сам построил бизнес с нуля, и ни он, ни члены его команды "Квартал 95" не занимались отмыванием средств.

Офшоры же были вынужденной мерой для структуризации бизнеса во времена президентства Виктора Януковича, когда осуществлялось давление на него.

Напомним, что 3 октября Slidstvo.Info выпустило фильм-расследование про офшоры Зеленского "Офшор 95", после чего в тот же день всемирно известные СМИ опубликовали "Досье Пандоры", в котором был компромат как на президента Украины, так и на множество других известных публичных личностей.

Как рассказывали эксперты "Телеграфу", офшорный скандал еще может обернуться катастрофой для Зеленского.

Теги:
#Петр Порошенко #Офшоры #Владимир Зеленский
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