Это кино я уже видел: Зеленский отмахнулся от расследования про офшоры
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За два года на него не смогли найти нового компромата, утверждает гарант
Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался про расследование, которое выпустили журналисты в рамках "Досье Пандоры" про его офшорные счета.
Об этом он рассказал вечером 17 октября в эфире канала ICTV, сообщает "Телеграф".
Украинский лидер вспомнил своего предшественника Петра Порошенко и заметил, что тот уже освещал в 2019 году ту же офшорную историю на подконтрольных каналах, и новое расследование показывает, что с тех пор на него больше ничего не нашли.
"Все то же кино я видел, — заявил Зеленский. — Все это старая история".
Он добавил, что сам построил бизнес с нуля, и ни он, ни члены его команды "Квартал 95" не занимались отмыванием средств.
Офшоры же были вынужденной мерой для структуризации бизнеса во времена президентства Виктора Януковича, когда осуществлялось давление на него.
Напомним, что 3 октября Slidstvo.Info выпустило фильм-расследование про офшоры Зеленского "Офшор 95", после чего в тот же день всемирно известные СМИ опубликовали "Досье Пандоры", в котором был компромат как на президента Украины, так и на множество других известных публичных личностей.
Как рассказывали эксперты "Телеграфу", офшорный скандал еще может обернуться катастрофой для Зеленского.
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