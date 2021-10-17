Это кино я уже видел: Зеленский отмахнулся от расследования про офшоры

За два года на него не смогли найти нового компромата, утверждает гарант

Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался про расследование, которое выпустили журналисты в рамках "Досье Пандоры" про его офшорные счета.

Об этом он рассказал вечером 17 октября в эфире канала ICTV, сообщает "Телеграф".

Украинский лидер вспомнил своего предшественника Петра Порошенко и заметил, что тот уже освещал в 2019 году ту же офшорную историю на подконтрольных каналах, и новое расследование показывает, что с тех пор на него больше ничего не нашли.

"Все то же кино я видел, — заявил Зеленский. — Все это старая история".

Он добавил, что сам построил бизнес с нуля, и ни он, ни члены его команды "Квартал 95" не занимались отмыванием средств.

Офшоры же были вынужденной мерой для структуризации бизнеса во времена президентства Виктора Януковича, когда осуществлялось давление на него.

Напомним, что 3 октября Slidstvo.Info выпустило фильм-расследование про офшоры Зеленского "Офшор 95", после чего в тот же день всемирно известные СМИ опубликовали "Досье Пандоры", в котором был компромат как на президента Украины, так и на множество других известных публичных личностей.

Как рассказывали эксперты "Телеграфу", офшорный скандал еще может обернуться катастрофой для Зеленского.