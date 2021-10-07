Отставка Разумкова ударит по самим "слугам": озвучен неутешительный прогноз для власти

"Слуги народа" пошли против №1 своей партии на выборах, что говорит о больших проблемах внутри политсилы

В четверг, 7 октября, украинские нардепы проголосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который ранее был отстранен на два заседания. Корреспондент "Телеграфа" из зала заседаний сообщил, что "за" отставку спикера проголосовали 284 нардепа.

Об истинных причинах снятия Разумкова и ситуации, которая складывается с фракцией "Слуга народа" рассказала "Телеграфу" аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно.

"Всё происходящее с Разумковым точно не связано с борьбой с олигархами, как пытаются представить в Офисе президента и "Слуге народа" (СН). Да, отставку в какой-то мере ускорила особая позиция спикера, не совпадающая с точкой зрения СН, в том числе относительно самой процедуры голосования. Но, естественно, это не главная причина. Основная же в том, что происходит определенный процесс переформатирования внутри "Слуги народа". И Разумкова там считали не столько конкурентом на текущий момент, сколько человеком, который если будет оставаться на должности спикера, продолжит автоматически накапливать узнаваемости, политический, рейтинговый капитал. И если будет иметь особую позицию по ряду вопросов, то к моменту срочных или досрочных выборов, может стать неким центром для нового проекта", – поясняет Олеся Яхно.

Она обращает внимание на еще один говорящий момент.

"В понимании Офиса президента, сильная политсила – та, которая не допускает никакой другой иной (особенно публичной), организационной позиции, кроме как "линия партии". И все должны голосовать в едином порыве. Хоть это странное понимание, – считает аналитик. – Был ряд других законов – о рынке земли, о банках – где видно, что есть достаточно большая группа внутри СН, которая занимает реально другую позицию. Речь о группе Коломойского. И это куда более показательно, чем один Разумков, который как спикер должен быть нейтрален и вполне может занимать отличную от "слуг" позицию".

По мнению Олеси Яхно, сейчас будет терять не только Разумков, которому сложно будет удержать рейтинг, полученный при должности спикера.

"Понесет потери и фракция СН, – уверена эксперт. – Причем, думаю, еще больше, чем Разумков. Им было куда выгоднее, чтобы был спикер, которого считали более-менее спикером для всего парламента, а не исключительно монобольшинства. Сейчас же Разумкова меняют на Стефанчука, который точно не выглядит как более-менее независимая фигура. Ну и, конечно, вызывает немало вопросов то, что в отставку с поста спикера отправили человека, который был первым номером в списке партии "Слуга народа" на выборах в 2019 году. Выглядит это точно не в плюс СН. Как и всё, что "слуги" в последнее время делают в парламенте. Так что – да, СН точно от этой ситуации будет терять".

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Отметим, что тема отставки Разумкова вновь поднялась после того, как у него возникли разногласия с Офисом президента относительно принятия закона об олигархах. Тогда он заявил, что закон был принят "неправильно", а в его тексте и правках существуют противоречащие друг другу моменты.

Источники "Телеграфа" в Верховной Раде после этого рассказали, что Разумков и Зеленский даже перестали говорить друг с другом.

Сам Разумков перед голосованием за его отставку вспомнил обещания Зеленского и вызвал аплодисменты.