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"Стараюсь не думать": Елена Зеленская ответила по поводу второго президентского срока ее мужа

"Стараюсь не думать": Елена Зеленская ответила по поводу второго президентского срока ее мужа
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась своими мыслями насчет второго президентского срока ее супруга Владимира Зеленского.

Так, отвечая на вопрос о возможном переизбрании мужа президентом во второй раз в рамках свежего интервью для издания "Фокус", Елена ответила, что старается не думать о данном сценарии вовсе.

"Честно говоря, стараюсь не думать. Мы с ним (с Владимиром Зеленским - ред.) это не обсуждаем. На сегодня у меня много работы и проектов, о которых нужно думать", - лаконично ответила первая леди.

Елена Зеленская и ранее не скрывала того, что не хочет, чтобы ее супруг баллотировался снова по истечении первого срока. Об этом говорили и инсайдеры, приближенные к окружению президентской четы.

"Есть лишь один человек, который сейчас против его второй каденции, но к чьему мнению он прислушивается. Этот человек не из ОП, это жена президента – Елена Зеленская. Она была против первого срока и она не хочет второго, но решение все равно за Зеленским", – комментировал для "Телеграфа" собеседник в окружении президента.

Отметим, что еще будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский в своей избирательной программе обещал, что собирается идти только на один президентский срок. Но за два года у власти нынешний глава государства, кажется, изменил свое мнение, что "Телеграфу" подтверждает и близкое окружение Зеленского, и опрошенные эксперты. Подробнее о возможных шагах политика в будущем - читайте в нашем эксклюзиве.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Выборы, Владимир Зеленский, Второй президентский срок, Елена Зеленская.
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