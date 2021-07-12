Скачать
Понедельник, 12.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
У Лукашенко рассказали, при каких условиях Беларусь откроет авиасообщение с Крымом
У Лукашенко рассказали, при каких условиях Беларусь откроет авиасообщение с Крымом
По десять человек на дню: спасатели озвучили страшную статистику по утопленникам в Украине
По десять человек на дню: спасатели озвучили страшную статистику по утопленникам в Украине
Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины
Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины

В элегантном костюме: Елена Зеленская повторила деловой образ и напомнила о толерантном общении (фото)

В элегантном костюме: Елена Зеленская повторила деловой образ и напомнила о толерантном общении (фото)
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Olena Zelenska

Елена Зеленская, которая с мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским приобрели на фестивале "Книжный Арсенал-2021" довольно любопытные литературные произведения, поразила элегантным образом на втором заседания Совета по безбарьерности, который состоялся в понедельник, 12 июля, с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Первая леди Украины планирует организовать ряд мероприятий, которые будут отвечать на вызовы, связанные с общественными барьерами, а также издать в цифровом и печатном форматах справочник о толерантном общении и терминологии, связанной с темой безбарьерности.

Зеленская всегда демонстрирует безупречный вкус в одежде. Для делового события она выбрала элегантный деловой костюм темно-коричневого цвета, состоявший из удлиненного пиджака и брюк. Свой образ 43-летняя супруга президента Украины дополнила золотой цепочкой и золотыми сережками-гвоздиками.

Источник фото - Инстаграм:

Елена Зеленская и Денис Шмыгаль

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции

Елена Зеленская в маске

Елена Зеленская

Отметим, что такой же костюм Елена Зеленская одевала в мае этого года во время запуска аудиогида в Мариинском дворце.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская может быть против решения своего мужа идти в президенты на второй срок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 141

Все по теме:

Стиль, Елена Зеленская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ксения Мишина показала, как выглядел Александр Эллерт в молодости: "Да что вы знаете о моде"
02 Поздравления с праздником Петра и Павла 2021: красивые открытки и картинки
03 Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
04 Лучшее доказательство бесполезности "Спутник V": в сети наглядно показали, как рост количества вакцинированных справляется с количеством инфицированных
05 Бонуччи сравнял счёт в финале Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый сезон УПЛ стартует 23 июля с матча между &quot;Львовом&quot; и &quot;Мариуполем&quot;
Новый сезон УПЛ стартует 23 июля с матча между "Львовом" и "Мариуполем"
У Лукашенко дали заднюю по поводу &quot;закрытия границы&quot; с Украиной
У Лукашенко дали заднюю по поводу "закрытия границы" с Украиной
Суд арестовал генерала Павловского и назначил &quot;космический&quot; залог: подробности
Суд арестовал генерала Павловского и назначил "космический" залог: подробности
С днем фотографа! Самые смешные приколы к празднику для отличного настроения (фото, видео)
С днем фотографа! Самые смешные приколы к празднику для отличного настроения (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь