В элегантном костюме: Елена Зеленская повторила деловой образ и напомнила о толерантном общении (фото)

Елена Зеленская, которая с мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским приобрели на фестивале "Книжный Арсенал-2021" довольно любопытные литературные произведения, поразила элегантным образом на втором заседания Совета по безбарьерности, который состоялся в понедельник, 12 июля, с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Первая леди Украины планирует организовать ряд мероприятий, которые будут отвечать на вызовы, связанные с общественными барьерами, а также издать в цифровом и печатном форматах справочник о толерантном общении и терминологии, связанной с темой безбарьерности.

Зеленская всегда демонстрирует безупречный вкус в одежде. Для делового события она выбрала элегантный деловой костюм темно-коричневого цвета, состоявший из удлиненного пиджака и брюк. Свой образ 43-летняя супруга президента Украины дополнила золотой цепочкой и золотыми сережками-гвоздиками.

Источник фото - Инстаграм:

Отметим, что такой же костюм Елена Зеленская одевала в мае этого года во время запуска аудиогида в Мариинском дворце.

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Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская может быть против решения своего мужа идти в президенты на второй срок.