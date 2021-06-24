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Зеленский купил книгу, из-за которой судился Медведчук: президент посетил "Книжный Арсенал-2021" (фото)

Зеленский купил книгу, из-за которой судился Медведчук: президент посетил "Книжный Арсенал-2021" (фото)
23:00 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили 10-й Международный фестиваль "Книжный Арсенал-2021", который продлится в Киеве до 27 июня. Во время открытия фестиваля прошла церемония награждения конкурса "Лучший книжный дизайн-2021".

Как передает официальный сайт президента, президентская чета приобрела книгу "Дело Василия Стуса" автора Вахтанга Кипиани, за которую судился лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. Напомним, что когда политик требовал запретить книгу, ее популярность подскочила - остатки книги удалось раскупить всего за четыре дня.

Домашнюю библиотеку Зеленских также пополнили книги: "Полеты во сне и наяву" о фильме Романа Балаяна и эпоху, когда он создавался, "Нарбут. Студии. Воспоминания. Письма", "Вышивка казацкой старшины XVII-XVIII веков", "Скоропадский. Воспоминания 1917-1918","Украина. Еда и история", "Людинократия", "Netflix и культура инноваций", "Лошадь Фоксли и другие взрослые рассказы", "Понять Россию. Свидетельства очевидцев", "Большая президентша маленькой страны. История Дали Грибаускайте" и ряд других книг.

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Добавим, что в прошлом году Зеленский во время посещения литературно-художественного фестиваля Толока в Запорожье проигнорировал украинские книги и приобрел продукцию российского издательства. Тогда глава государства купил книгу шведского писателя Фредрика Бакмана "Медвежий угол" московского издательства "Синдбад", хотя на прилавках была украиноязычная версия киевского издательства "Книголав".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2020 года решением Дарницкого районного суда Киева было решено запретить распространение без разрешения бывшего адвоката Виктора Медведчука тиража книги "Дело Василия Стуса" Кипиани. После около 20 тысяч экземпляров книги раскупили.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Литература, Книжный Арсенал, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Дело Василия Стуса.
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