После скандального решения суда книгу Кипиани про Стуса раскупили за несколько часов

Всего в продаже было около 20 тысяч экземпляров.

После того, как Дарницкий райсуд Киева запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса", весь ее тираж раскупили.

Всего в продаже было около 20 тысяч экземпляров книги. Последние книги раскупили после того, как стало известно о решении Дарницкого райсуда. Уже проданные экземпляры у покупателей не будут изымать.

Как сообщалось, Дарницкий районный суд Киева запретил распространение без разрешения пророссийского политика и бывшего адвоката Виктора Медведчука тиража книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. Суд рассмотрел в некоторых фразах книги "нарушение чести и достоинства" истца.

При этом Медведчук, который был адвокатом Василия Стуса, требовал полностью запретить распространение книги Вахтанга Кипиани. Пророссийский политик обвиняет автора и издателя якобы в распространении недостоверной информации и нанесении ущерба деловой репутации.

В свою очередь гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова отметила, что требование о запрете издания книги - это не защита деловой репутации, а попытка прямого давления на свободу слова в Украине, поскольку "Дело Василия Стуса" - это не художественное произведение, а сборник архивных документов.

Медведчук в 1980 году был защитником известного украинского поэта Василия Стуса в суде по делу за "антисоветскую пропаганду". Результатом процесса для писателя стал обвинительный приговор. Он получил 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки. До освобождения Василий Стус не дожил - в 1985 году он умер, по официальной версии из-за проблем с сердцем. Современные историки рассматривают три версии смерти Стуса - сердечный приступ, самоубийство или умышленное убийство. Также биографы писателя и историки отмечают исключительную роль адвоката Виктора Медведчука по делу диссидента. Именно в этом контексте нардеп упоминается в книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".