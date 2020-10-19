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Суд запретил распространение книги Вахтанга Кипиани без разрешения Медведчука: в сети волна негодования

Суд запретил распространение книги Вахтанга Кипиани без разрешения Медведчука: в сети волна негодования
10:55 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Volodymyr Omelyan
Дарницкий районный суд Киева обязал журналиста, историка Вахтанга Кипиани удалить из его книги "Дело Василия Стуса" отрывки, которые содержат информацию о личности народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Кипиани сказал, что не будет этого делать.

"Исковые требования Виктора Медведчука к Вахтангу Кипиани и издательству Vivat удовлетворить частично. Признать недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Медведчука на защиту чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации, информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса". [...] Обязать Кипиани, ООО издательство Vivat удалить из книги "Дело Василия Стуса" информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО Vivat распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" и дальнейшее ее тиражирование до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука", – сказала судья, оглашая решение.

Кроме того, суд запретил Кипиани и издательству распространять информацию, связанную с книгой, в СМИ, на радио, по телевидению и в интернете, а также использовать информацию, которая содержится в отдельных разделах книги и позволяет идентифицировать Медведчука как персонажа произведения.

В остальных исковых требованиях суд отказал.

Адвокат Кипиани Вячеслав Якубенко пояснил, что суд запретил распространять книгу в таком виде, какая она сейчас. Решение не распространяется на уже купленные экземпляры, или те, которые находятся в библиотеках.

"Медведчук просил признать недостоверными девять фрагментов в книге" Дело Василия Стуса ". Суд удовлетворил иск частично. То есть три фрагмента признаны недостоверными, еще в трех запретил использование имени Медведчук как персонажа произведения без его согласия", – сказал Якубенко.

Кипиани заявил, что извиняться перед Медведчуком "никто не будет".

"Решением суда должны удалить эти эпизоды. Я конечно этого делать не буду", – добавил он.

На прошлом заседании по делу, которое состоялось 16 октября, Кипиани говорил, что будет подавать апелляцию в случае, если суд вынесет решение не в его пользу.

В 700-страничной книге собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.

Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был нынешний украинский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Решение Дарницкого суда вызвало бурную реакцию среди представителей украинского общества в Facebook.

"Эта коррумпированная, а через многих старых «проверенных» судей - антиукраинская судебная система должна быть уничтожена. Любой властью / ее ветвью, если надо, под давлением, я даже предполагаю, «судебного Майдана». Уничтожено - под корень", - высказался Айдер Муждабаев.

 "Поздравляю с возвращением цензуры и запрета говорить на черное, что оно черное", - Владимир Омелян.

"Обращаюсь к Украинской - зайдите в книжные магазины и купите эту книгу. Это лучший способ продемонстрировать свое отношение к таким запретов", - Адрей Садовый.

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме, который вышел в прокат 5 сентября.

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Виктор Медведчук, Дело Василия Стуса, Василь Стус, Кипиани.

Автор:

Телеграф
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