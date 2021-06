Статьи о протестах и литература о расизме: кто стал лауреатом Пулитцеровской премии-2021 (список)

В пятницу, 11 июня, в США правление Пулитцеровской премии, вручаемой в области журналистики, книги, драмы и музыки, назвало победителей награды 2021 года.

Об этом сообщается на сайте премии. Награды вручались в 15 журналистских категориях и в 7 категориях, связанных с искусством.

Среди журналистов премию получили:

В категории "служба обществу" - The New York Times за освещение пандемии коронавируса.

В категории "освещение срочных новостей" - издание Star Tribune из Миннесоты за освещение убийства с полицейскими и последовавшие протесты.

В категории "расследовательская журналистика" - журналисты The Boston Globe за расследование о том, что американские штаты замалчивали информацию об опасных водителях грузовиков.

В категории "объяснительные репортажи" - журналисты Reuters и The Atlantic за исследования о вердиктах федерального суда США и о коронавирусе.

В категории "локальная журналистика" - журналисты Tampa Bay Times за расследование о коррупции местного шерифа.

В категории "национальная журналистика" - The Marshall Project, AL.com, IndyStar, и Invisible Institute за расследование деятельности полицейских собак.

В категории "международная журналистика" - журналисты BuzzFeed News за расследование преследования мусульман в Китае.

В категории "приглашенные журналисты" - фрилансеры Надя Дрост и Митчелл С. Джексон за статьи о миграции и расизме.

В категории "комментарии" - журналист Майкл Пол Уильямс из Times-Dispatch за колонки об избавлении Ричмонда от конфедератского прошлого.

В категории "критика" - журналист Уэсли Моррис из The New York Times за статьи о расизме.

В категории "редакторские материалы" - журналист Роберт Грин из Los Angeles Times за статьи о действиях полиции.

В категории "репортажная фотография" - фотографы из Associated Press за освещение протестов после смерти Джорджа Флойда.

В категории "художественная фотография" - фотограф Эмилио Моренатти из Associated Press за серию фото о жизни пожилых испанцев в пандемию.

В категории "аудиожурналистика" - журналисты National Public Radio за серию репортажей о проблеме оружия.

В категориях, посвященных искусству, победили:

В категории "драма" - Катори Холл за пьесу "Король острых крыльев" (The Hot Wing King).

В категории "художественная литература" - Луиза Эрдрих (Харпер) за роман "Ночной сторож" (The Night Watchman).

В категории "историческая литература" - Марсия Шатлен за серию "Золотые арки в Черной Америке" (The Golden Arches in Black America).

В категории "биографическая литература" - Лес и Тамара Пейн за книгу о Малькольме Икс.

В категории "нон-фикшн" - Дэвид Зуккино за книгу "Ложь Уилмингтона: убийственный переворот 1898 года и подъем белого превосходства" (Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy).

В категории "поэзия" - Натали Диаз за сборник "Постколониальная любовная поэма" (Postcolonial Love Poem).

В категории "музыка" - Таня Леон за произведение Stride.

Пулитцеровская премия является одной из самых престижных американских наград в области журналистики и литературы, ее вручают ежегодно с 1917 года.

Прямая трансляция церемонии 2021 года велась на YouTube.

