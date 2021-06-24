Самая красивая книга Украины 2021: на фестивале "Книжный Арсенал" состоялась церемония награждения авторов

23 июня в Киеве стартовал десятый, юбилейный книжный фестиваль "Книжный Арсенал". Во время открытия фестиваля состоялась церемония награждения всеукраинского конкурса "Лучший книжный дизайн-2021".

Организаторы книжного фестиваля в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарке и фонда Buchkunst выбрали самые красивые книги. Отметим, что всего на конкурс было подано 227 книг.

Гран-При конкурса получила творческая мастерская "Аграфка" (Романа Романишин, Андрей Лесив) за книгу "Куда и откуда" от Издательства Старого Льва. Это же издание победило в номинации "Детская книга".

В номинации "Книга для чтения" победу одержало издание "Как строить на века. Архитектура вне времени".

В номинации "Визуальная книга - "НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма.[Реконструкция уничтоженного в 1933 году "нарбутовской Сборника"]".

Спецнаграду "За фотокнигу" присудили книге "Лилии", автора Александра Чекменева.

А "За культурологическое исследование" - книге "Полеты во сне и наяву".

Стоит отметить, что по правилам конкурса, книги-победители смогут представлять Украину в мировом конкурсе книжного дизайна Фонда "Buchkunst" и войдут в коллекцию "Самые красивые книги мира".

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