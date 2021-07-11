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Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон вышла из вынужденной самоизоляции, на которую отправилась из-за контакта с больным COVID-19, и вернулась к своим королевским обязанностям. 

11 июля герцогиня Кембриджская посетила финал Уимблдонского турнира вместе со своим 72-летним отцом - Майклом Миддлтоном. Мужчина редко появляется на публике, но видимо он так же, как и его дочь фанатеет от тенниса, и пропустить финальное соревнование не мог. 

Для первого выхода после самоизоляции Кейт Миддлтон выбрала нежно-розовое платье-миди с широким поясом в тон, которое дополнила туфлями на высоком каблуке нюдового оттенка, нежным клатчем, расшитым бисером и защитной маской с цветочным принтом.

Майкл Миддлтон также выглядел соответствующим образом: мужчина надел темный костюм с синей рубашкой и желтым галстуком.

 
 
 
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Публикация от Kate Middleton (@catherine._kate.middleton)

 
 
 
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Публикация от British Royal Family (@britishroyalfamily63)

Ранее, "Телеграф" писал, что герцоги Сассекские получат "награду" в виде 500 фунтов (около 19 тысяч грн) за решение не заводить более двух детей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Кейт Миддлтон, Королевская емья.
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