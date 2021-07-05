Кейт Миддлтон отправилась на самоизоляцию: "Пока не испытывает никаких симптомов"

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская, которая ранее вакцинировалась от коронавируса, ушла на вынужденную самоизоляцию. Кейт Миддлтон не имеет никаких симптомов COVID-19, но на всякий случай решила перестраховаться.

Такое решение герцогиня приняла после того, как узнала, что у человека с которым она контактировала ранее, подтвердился коронавирус.

Представители Кенсингтонского дворца отметили, что Кейт Миддлтон отменила все запланированные встречи, и проведет на самоизоляции 10 дней.

"Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие правительственные инструкции и самоизолируется дома" - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон пропустит празднование 73 годовщины Национальной службы здравоохранения Великобритании, на которое должна была пойти вместе со своим супругом.

Ранее, "Телеграф" писал, что королевский инсайдер заявил, что помощники принца Уильяма пускали слухи о психическом здоровье принца Гарри.