Приближенные принца Уильяма распространяли слухи о психическом здоровье его брата

Биограф принца Гарри Омид Скоби заявил, что помощники принца Уильяма распространяли слухи о проблемах с психическим здоровьем у принца Гарри.

Об этом пишет The Mirror.

Скоби заявляет, что информационная кампания против герцога Сассекского якобы началась после интервью 2019 года, в котором Гарри сказал, что они с братом "идут разными путями".

Стоить отметить, что биограф не предоставляет доказательств, подтверждающих его заявление о брифингах сотрудников Кенсингтонского дворца о психическом состоянии Гарри.

"Я бы сказал, что это не совпадение, что это было не случайно, что вскоре после этого интервью, уже на следующий день появились сообщения, которые исходили от старшего помощника в Кенсингтонском дворце, в которых говорилось, что Уильям беспокоится о душевном здоровье своего брата", - говорит Скоби.

Напомним, что в четверг, 1 июля, принцы вместе открыли памятник принцессе Диане, матери братьев, погибшей в 1997 году в результате автокатастрофы.