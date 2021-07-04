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Приближенные принца Уильяма распространяли слухи о психическом здоровье его брата

Приближенные принца Уильяма распространяли слухи о психическом здоровье его брата
Обновлено 18:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Биограф принца Гарри Омид Скоби заявил, что помощники принца Уильяма распространяли слухи о проблемах с психическим здоровьем у принца Гарри.

Об этом пишет The Mirror.

Скоби заявляет, что информационная кампания против герцога Сассекского якобы началась после интервью 2019 года, в котором Гарри сказал, что они с братом "идут разными путями".

Стоить отметить, что биограф не предоставляет доказательств, подтверждающих его заявление о брифингах сотрудников Кенсингтонского дворца о психическом состоянии Гарри.

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"Я бы сказал, что это не совпадение, что это было не случайно, что вскоре после этого интервью, уже на следующий день появились сообщения, которые исходили от старшего помощника в Кенсингтонском дворце, в которых говорилось, что Уильям беспокоится о душевном здоровье своего брата", - говорит Скоби.

Напомним, что в четверг, 1 июля, принцы вместе открыли памятник принцессе Диане, матери братьев, погибшей в 1997 году в результате автокатастрофы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Принц Уильям, Принц Гарри, Королевская семья.
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