Могло бы исполнится 60 лет: принцы Уильям и Гарри открыли памятник своей погибшей матери (фото, видео)

В четверг, 1 июля, в садах Кенсингтонского дворца в Лондоне принц Уильям и принц Гарри открыли памятник своей матери принцессе Диане, погибшей в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Именно в этот день Леди Ди могло бы исполнится 60 лет, а в августе будет 24 года, как принцессы нет в живых.

Герцог Кембриджский и герцог Сассекский были в темных костюмах и в хорошем настроении, болтая с гостями, включая брата Дианы, графа Спенсера, и известного скульптора Яна Ранка-Бродли.

"Мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что этот памятник навсегда останется символом ее жизни и ее наследия", - говорится в сообщении на официальной странице герцогов Кембриджских в Инстаграме.

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Напомним, что из-за возросшего числа заболевших коронавирусом в Великобритании, число гостей на церемонии открытия памятника Диане пришлось сократить. Так, на мероприятии не было жен принцев - Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а также близкого друга Леди Ди, британского певца и композитора Элтона Джона, который, к слову, пожертвовал немалую сумму на создание статуи.