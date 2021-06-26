Исключили из списка: Кейт Миддлтон не сможет присутствовать на открытии памятника Леди Ди

Принцы Уильям и Гарри посетят церемонию открытия памятника своей матери принцессе Диане на территории Кенсингтонского дворца в четверг, 1 июля, без своих жен. Именно в этом году Леди Ди могло бы исполнится ровно 60 лет.

Об этом сообщает WomanAndHome.

Список гостей на мероприятие было решено сократить из-за коронавируса, и на нем будут присутствовать только близкие родственники принцессы Дианы.

Хотя ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская будет выступать в роли "миротворца" между братьями, Кенсингтонский дворец подтвердил, что принц Гарри и принц Уильям будут единственными членами королевской семьи, которые будут присутствовать на церемонии.

Напомним, что принц Гарри прилетит в Великобританию из США вместе с супругой Меган Маркл и старшим сыном Арчи. Интересно, что отец герцога Сассекского, принц Чарльз, не хочет видеться с младшим сыном.