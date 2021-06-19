"Больше всего хотела увидеть "своих мальчиков": стало известно, о чем говорила принцесса Диана в своем последнем телефонном звонке

1 июля 2021 года королеве людских сердец — принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. 31 августа в 1997 году Леди Ди попала в автокатастрофу в Париже и, увы, из-за полученных травм скончалась.

В честь юбилея своей мамы ее сыновья - принцы Уильям и Гарри решили установить памятник в ее честь на территории Кенсингтонского дворца, где сейчас обитают герцог Кембриджский и его супруга Кейт Миддлтон.

Компания Touchdown Films решила посвятить принцессе Ди новый документальный фильм, который был снят на основе эксклюзивных архивных материалов и письмах ее друзей.

Один из близких друзей герцогини Уэльской, королевский журналист Ричард Кей оказался последним, с кем леди Ди говорила по телефону. Мужчина впервые дал откровенное интервью, в котором рассказал о чем они с принцессой разговаривали.

"В последнюю ночь своей жизни Леди Ди больше всего хотела увидеть "своих мальчиков" - принцев Уильяма и принца Гарри" - сообщил Кей.

Также, журналист добавил, что принцесса отчаянно пыталась начать все сначала.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию вместе с сыном Арчи на годовщину принцессы Дианы.