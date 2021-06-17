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"Не хочет оставлять одного": Меган Маркл прилетит вместе с принцем Гарри в Лондон

"Не хочет оставлять одного": Меган Маркл прилетит вместе с принцем Гарри в Лондон
Обновлено 09:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter

1 июля 2021 года матери принцев Гарри и Уильяма принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. По этом поводу братья решили установить памятник в ее честь, который разместится на территории Кенсингтонского дворца. Сейчас там живут Кейт Миддлтон и принц Уильям, а раньше там проживала Диана и мальчики.

Несмотря на недавнее заявления принца Гарри о том, что королевская семья не поддерживала его после смерти матери, он все же прилетит в Лондон на открытие статуи. Также с ним должна прилететь и его супруга Меган Маркл и их 2-летний сын Арчи. Больше всего, что новорожденная Лилибет Диана останется с мамой Меган, однако это еще точно неизвестно.

Инсайдеры сообщают, что герцогиня Сассекская приняла решение лететь с мужем, чтобы поддержать его, ведь она знает, как Гарри было сложно одному на похоронах его дедушки - принца Филиппа

Также сообщается, что королева Елизавета пригласила принца Гарри на обед в Виндзорский замок во время его визита. Стоит отметить, что это будет первый раз, когда Гарри встретится тет-а-тет со своей бабушкой с тех пор, как он и Меган объявили, что покидают Британию.

Ранее, "Телеграф" писал, что вокруг выбора имени для дочери принца Гарри и Меган Маркл разыгрались "страсти". Так как пара решила назвать новорожденную девочку детским прозвищем королевы Елизаветы, королевский эксперт заявил, что монарх недовольна подобным выбором имени. Однако позже стало известно, что королева Великобритании и вовсе первой из королевской семьи узнала о рождении второго ребенка герцогов Сассекских, и лично одобрила имя малышки. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принцесса Диана, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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