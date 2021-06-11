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"Могли выбрать другое": как королева Елизавета II отреагировала на имя дочери принца Гарри и Меган Маркл

"Могли выбрать другое": как королева Елизавета II отреагировала на имя дочери принца Гарри и Меган Маркл
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter

4 июня герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, во второй раз стали родителями - у пары родилась дочь. Пара решила отдать дань уважения погибшей матери Гарри - принцессе Диане, и королеве Елизавете II, назвав в их честь новорожденную девочку. Однако, вместо имени "Елизавета" герцоги решили использовать детское прозвище монарха - Лилибет. 

Естественно это не прошло мимо поклонников королевской семьи, а в свете весенних событий, пользователи сети, да и даже королевский эксперт Анджела Левин, посчитали, что Елизавета II не довольна выбором имени дочери Меган Маркл и принца Гарри.

Однако, оказывается, что это далеко не так. Королева Елизавета II прекрасно знала о решении Гарри и Меган в выборе имени, так как ее внук позвонил ей первой после родов супруги. Ее Величество лично одобрила имя малышки. 

"Если бы она не поддержала, они бы выбрали другое имя", — сообщает источник во дворце.

Ранее, "телеграф" сообщал, что в день рождения умершего принца Филиппа, королеве Елизавете II подарили особый подарок - сорт роз, который назвали в честь ее супруга "Герцог Эдинбургский".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Принц Гарри, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл.
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