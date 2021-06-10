Елизавета II получила особый подарок в день рождения ее супруга, принца Филиппа

10 июня 2021 года супруг королевы Великобритании, принц Филипп отмечал бы свое 100-летие, но увы он не дожил к юбилею всего два месяца. Стоит отметить, что герцог Эдинбургский и не хотел праздновать вой столетний юбилей.

Несмотря на то, что принца Филиппа уже нет, к его дню рождения королеве Елизавете преподнесли трогательный подарок - новый, особый сорт роз, который назвали в честь ее супруга - "Герцог Эдинбургский". Теперь память о принце будет "цвести" в саду Виндзорского замка.

Новый сорт роз отличается насыщенным темно-розовым цветом и был выращен специально к 100-летию герцога Эдинбургского. Цветок посадили возле восточной террасы, чтобы королева могла наблюдать за ней из своих апартаментов.

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"Эта роза в память обо всех чудесных вещах, которые он (принц Филипп) совершал за свою жизнь, чтобы все помнили, как много он сделал" – сказал президент Королевского садоводческого общества Кейт Уид.

Ранее, "Телеграф" писал, что королевский эксперт Анджела Левин считает, что королева Елизавета II недовольна тем, какое имя для своей новорожденной дочери выбрали принц Гарри и Меган Маркл. Напомним, что девочку назвали Лилибет Диана.