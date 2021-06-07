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"Унизительно использовали": королевский эксперт считает, что Елизавете II не довольна выбором имени дочери Меган Маркл и принца Гарри

"Унизительно использовали": королевский эксперт считает, что Елизавете II не довольна выбором имени дочери Меган Маркл и принца Гарри
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter

4 июня герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, во второй раз стали родителями - у пары родилась дочь, которую назвали в честь королевы Великобритании и мамы Гарри - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Однако королевский эксперт утверждает, что такое решение герцогов не понравилось королеве, особенно после их скандальных заявлений.

По словам Анджелы Левинпринц Гарри и Меган Маркл использовали "очень личное и особенное" прозвище Елизаветы II, которым ее называл ее умерший супруг, принц Филипп. А вообще, это прозвище королеве дал еще ее дедушка - Георг V.

И если брать во внимание все высказывание принца Гарри и Меган Маркл в адрес королевы и королевской семьи, то дать дочери такое им было довольно грубо по отношению к Ее Величеству. Также, Анджела Левин добавила, что Гарри и Меган "унизительно" использовали прозвище королевы.

"Я думаю, что она (королева Елизавета) не очень обрадовалась этому, потому что они (принц Гарри и Меган) очень грубо относились к ней. Не думаю, что это хорошая идея" - высказалась королевский эксперт. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Меган Маркл призывает принца Гарри прекратить нападки на королевскую семью, так как боится потерять титул герцогини, который приносит ей прибыль.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл.
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