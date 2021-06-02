"Это станет пиар-катастрофой": Меган Маркл боится потерять титул герцогини

Несмотря на то, что герцоги Сассекские вышли из королевской семьи, Меган Маркл все равно продолжила позиционировать себя как герцогиня на всех платформах, включая даже ее детскую книгу, которую она недавно выпустила.

Однако после выхода их интервью с Опрой Уинфри и выхода шоу "Тот я, которого вы не видите", принц Гарри продолжил нападки на королевскую семью. А так, как многие предложения, которые поступают к Маркл, приходят к ней из-за ее титула.

Инсайдер, близкий к семье Меган и Гарри, рассказал изданию Mirror, что Меган даже попросила Гарри смягчить нападки на королевскую семью, что бы те не отобрали у них королевские титулы.

"Это будет настоящей пиар-катастрофой" - добавляет источник.

Ранее, "Телеграф" писал, что Меган Маркл подверглась критике за то, что использовала свой титул герцогини Сассекской при написании своей книги.