"Похоже, Чарльз затаил обиду на сына": принц Уэльский не встретится с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане

1 июля 2021 года королевская семья снова объединиться - на открытие памятника в честь принцессы Дианы на территории Кенсингтонского дворца, из США прилетит принц Гарри со своей супругой Меган Маркл и сыном Арчи.

Однако не все рады его возвращению в Великобританию. По словам источника в королевской семье, отец Гарри и Уильяма, принц Чарльз после мероприятия сразу улетит в Шотландию и личную встречу с сыном он не планирует. Также, инсайдеры добавляют, что принц Уэльский специально подстроил свой график, чтобы не видеться с Гарри.

"Отношения все еще крайне натянутые. Нет даже и речи о личной встрече в приватной обстановке" - сообщает издание The Sun.

Помимо этого, скандальные откровения принца Гарри Опре Уинфри могут сказаться и на его детях. Если королева Елизавета и принц Уильям более благосклонны к герцогу Сассекскому, то принца Чарльза слова сына зацепили конкретно.

Инсайдеры сообщают, что после своего восхода на трон принц Уэльский планирует реформу, которая позволит сократить количество претендентов на королевский трон. И дети принца Гарри - Арчи и Лилибет Диана в этом списке будут находиться в конце, что не позволит им когда-либо взойти на престол.

"Похоже, Чарльз затаил обиду на сына" - говорится в сообщении инсайдеров.

Ранее, "Телеграф" писал, что из нового документального фильма "Диана" о жизни Леди Ди стало известно о последнем желании принцессы, которое она рассказала в своем последнем телефонном звонке своему другу - королевскому журналисту Ричарду Кею.