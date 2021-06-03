"Блестящий арбитр и миротворец": дядя Кейт Миддлтон считает, что именно герцогиня принесет мир королевской семье

После "откровений" принца Гарри и Меган Маркл, отношения между братьями значительно пошатнулись. Принц Уильям обижен на Гарри, в частности за оскорбление своей супруги Кейт Миддлтон. Однако, как считает Гэри Голдсмит, дядя Кейт Миддлтон, именно герцогиня Кембриждская принесет мир в королевскую семью.

В своем новом интервью он высказал свое мнение о конфликтах в британской монаршей семье. Голдсмит заявил, что его племянница делает все для того, чтобы конфликт прекратился.

"Если кто может принести мир королевской семье, так это Кейт. Катя - блестящий арбитр и миротворец. Все в ней говорит о том, что она хочет дружбы и пытается сделать все, что в ее силах", - отметил Гэри.

Также, дядя Кейт Миддлтон добавил, что, наблюдая за тем, как общались принцы на похоронах своего дедушки, герцога Эдинбургского, возле них "крутилась" Кейт, которая и пыталась наладить их отношения.

Ранее, "Телеграф" писал, что Меган Маркл призывает принца Гарри прекратить нападки на королевскую семью, так как боится потерять титул герцогини, который приносит ей прибыль.