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"Блестящий арбитр и миротворец": дядя Кейт Миддлтон считает, что именно герцогиня принесет мир королевской семье

"Блестящий арбитр и миротворец": дядя Кейт Миддлтон считает, что именно герцогиня принесет мир королевской семье
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter

После "откровений" принца Гарри и Меган Маркл, отношения между братьями значительно пошатнулись. Принц Уильям обижен на Гарри, в частности за оскорбление своей супруги Кейт Миддлтон. Однако, как считает Гэри Голдсмит, дядя Кейт Миддлтон, именно герцогиня Кембриждская принесет мир в королевскую семью. 

В своем новом интервью он высказал свое мнение о конфликтах в британской монаршей семье. Голдсмит заявил, что его племянница делает все для того, чтобы конфликт прекратился. 

"Если кто может принести мир королевской семье, так это Кейт. Катя - блестящий арбитр и миротворец. Все в ней говорит о том, что она хочет дружбы и пытается сделать все, что в ее силах", - отметил Гэри.

Также, дядя Кейт Миддлтон добавил, что, наблюдая за тем, как общались принцы на похоронах своего дедушки, герцога Эдинбургского,  возле них "крутилась" Кейт, которая и пыталась наладить их отношения.

Ранее, "Телеграф" писал, что Меган Маркл призывает принца Гарри прекратить нападки на королевскую семью, так как боится потерять титул герцогини, который приносит ей прибыль.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Принц Уильям, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Гэри Голдсмит.
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