Сын пустил слезу, а внуки впервые за долгое время поговорили: похороны принца Филиппа потрясли королевскую семью

17 апреля прошла церемония прощания с супругом королевы Великобритании Елизаветы II принцем Филиппом, который ушел из жизни 9 апреля 2021 года.
Напомним, что попрощаться с герцогом Эдинбургским прилетел из США принц Гарри, но без Меган Маркл. Отметим, что братья Уильям и Гарри воссоединились впервые за более чем год. Последний раз их вместе видели на службе в Вестминстерском аббатстве в марте 2020 года.
После скандального интервью Меган и Гарри, Уильям был очень обижен на брата и его жену. Сначала принцы были очень отдалены друг от друга во время церемонии, даже шли по разные стороны. Однако после завершения похорон, Гарри подошел к Уильяму и Кейт Миддлтон.
Братья завели разговор, когда они покидали службу в часовне Святого Георгия. Отметим, что Кейт отступила, оставив братьев разговаривать в одиночестве. Это больше похоже на настоящий момент единства.
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Очень тяжело далось прощание с отцом принцу Чарльзу. Герцог Уэльский возглавлял своих братьев и сестер в процессии из Виндзорского замка. Принц не смог сдерживать слезы.
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Ранее, "Телеграф" писал, что королева Елизавета II также сложно перенесла прощание с мужем. Она лично выбирала похоронные венки, которые украсили гроб принца Филиппа.