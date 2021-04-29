Жест любви: принц Гарри отказался от обручального кольца Дианы, чтобы оно досталось Кейт Миддлтон

Недавно вышедший документальный фильм Amazon Prime The Diana Story показал, что принц Гарри "самоотверженно" отказался от легендарного сапфирового обручального кольца своей матери - принцессы Дианы, чтобы его брат принц Уильям мог подарить его своей невесте Кейт Миддлтон на свадьбу.

Как пишет The Mirror, после того, как принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, принц Чарльз разрешил сыновьям выбрать себе украшения из ее коллекции. Отмечается, что сапфировое кольцо досталось Гарри, а Уильям выбрал золотые часы Cartier.

По словам бывшего дворецкого леди Ди Пола Баррелла, незадолго до того, как Уильям сделал предложение своей нынешней супруге в 2010 году, именно Гарри предложил своему брату подарить своей будущей невестке кольцо их покойной матери.

Кольцо украшено синим сапфиром овальной формы весом 12 карат, четырнадцатью бриллиантами-солитерами и установлено в белом золоте 18 карат.

Источник фото: The Mirror

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Напомним, что в 29 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют 10-летнюю годовщину свадьбы - супруги поделились совместными фото в этот день.