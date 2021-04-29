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Жест любви: принц Гарри отказался от обручального кольца Дианы, чтобы оно досталось Кейт Миддлтон

Жест любви: принц Гарри отказался от обручального кольца Дианы, чтобы оно досталось Кейт Миддлтон
18:30 Сегодня Телеграф Фото: znaj.ua

Недавно вышедший документальный фильм Amazon Prime The Diana Story показал, что принц Гарри "самоотверженно" отказался от легендарного сапфирового обручального кольца своей матери - принцессы Дианы, чтобы его брат принц Уильям мог подарить его своей невесте Кейт Миддлтон на свадьбу.

Как пишет The Mirror, после того, как принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, принц Чарльз разрешил сыновьям выбрать себе украшения из ее коллекции. Отмечается, что сапфировое кольцо досталось Гарри, а Уильям выбрал золотые часы Cartier.

По словам бывшего дворецкого леди Ди Пола Баррелла, незадолго до того, как Уильям сделал предложение своей нынешней супруге в 2010 году, именно Гарри предложил своему брату подарить своей будущей невестке кольцо их покойной матери.

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Кольцо украшено синим сапфиром овальной формы весом 12 карат, четырнадцатью бриллиантами-солитерами и установлено в белом золоте 18 карат.

Источник фото: The Mirror

Напомним, что в 29 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют 10-летнюю годовщину свадьбы - супруги поделились совместными фото в этот день.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Принцесса Диана, Принц Уильям, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Королевская семья.
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