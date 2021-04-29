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Четверг, 29.04.2021
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Держатся за руки и обнимаются: Кейт Миддлтон и принц Уильям умилили сеть снимками по случаю годовщины свадьбы

Держатся за руки и обнимаются: Кейт Миддлтон и принц Уильям умилили сеть снимками по случаю годовщины свадьбы
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter

29 апреля 2011 года принц Уильям и Кейт Миддлтон связали себя узами брака. Несмотря на все события, которые уже успели потрясти королевскую семью, для герцогов Кембриджских 2021 год - это 10-летие их семьи, "оловянная" свадьба. 

По случаю 10 годовщины брака Кейт и Уильям устроили романтическую съемку возле Кенсингтонского дворца, умилив сеть трогательными кадрами. Автором снимков выступил королевский фотограф Крис Флойд. Фото появились на странице герцогов Кембриджских в Инстаграм

Для фотосессии Кейт Миддлтон подобрала нежный образ. Она примерила легкое платье голубого цвета с мелкими цветами. Все это Миддлтон дополнила такой же нежной подвеской и прической с голливудскими локонами. Принц Уильям надел джинсовую рубашку, серо-голубой джемпер, и темно-синие брюки. Вместе пара смотрелась очень гармонично.

Стоит отметить, на этих снимках Кейт и Уильям предстали совсем не такими, как их уже привыкли видеть на различных встречах. Герцоги держались за руки, обнимались и на их лицах светились улыбки. Невозможно не заметить с какой нежностью принц Уильям смотрит на свою супругу на фото.

 
 
 
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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

 
 
 
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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

"Телеграф" собрал небольшую подборку романтических снимков герцогов:

Ранее, "Телеграф" писал, что 23 апреля младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи Кембриджский отметил свой третий день рождение

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья.
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