Держатся за руки и обнимаются: Кейт Миддлтон и принц Уильям умилили сеть снимками по случаю годовщины свадьбы

29 апреля 2011 года принц Уильям и Кейт Миддлтон связали себя узами брака. Несмотря на все события, которые уже успели потрясти королевскую семью, для герцогов Кембриджских 2021 год - это 10-летие их семьи, "оловянная" свадьба.

По случаю 10 годовщины брака Кейт и Уильям устроили романтическую съемку возле Кенсингтонского дворца, умилив сеть трогательными кадрами. Автором снимков выступил королевский фотограф Крис Флойд. Фото появились на странице герцогов Кембриджских в Инстаграм.

Для фотосессии Кейт Миддлтон подобрала нежный образ. Она примерила легкое платье голубого цвета с мелкими цветами. Все это Миддлтон дополнила такой же нежной подвеской и прической с голливудскими локонами. Принц Уильям надел джинсовую рубашку, серо-голубой джемпер, и темно-синие брюки. Вместе пара смотрелась очень гармонично.

Стоит отметить, на этих снимках Кейт и Уильям предстали совсем не такими, как их уже привыкли видеть на различных встречах. Герцоги держались за руки, обнимались и на их лицах светились улыбки. Невозможно не заметить с какой нежностью принц Уильям смотрит на свою супругу на фото.

"Телеграф" собрал небольшую подборку романтических снимков герцогов:

Happy 10th wedding anniversary to The Duke and Duchess of Cambridge!

On that day they gave us the fairytale wedding, but what happened after was even more beautiful, they taught us what love,trust,duty,devotion and work can build: a solid base for a family and the monarchy pic.twitter.com/ip9tShtneC

— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) April 29, 2021