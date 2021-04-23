Сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось три года: новые фото Луи, которые никто не видел

Британская королевская семья за последнее время пережила массу неприятных моментов, которые останутся в памяти многих британцев и всего мира: скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое подпортило репутацию Букингемского дворца; смерть принца Филиппа, который не дожил буквально два месяца до своего 100-летнего юбилея, а также его похороны. Все это действительно повлияло на жизнь членов королевской семьи Великобритании. Напомним, что и королева Елизавета II в свой день рождения 21 апреля впервые за много лет нарушила традицию и не опубликовала в соцсетях семейные портреты.

В пятницу, 23 апреля, герцоги Кембриджские ощутили немного праздничного настроения, ведь в этот день свое 3-летие отмечает младший сын пары - принц Луи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям обнародовали новый снимок подросшего мальчика. Фото сделано самой герцогиней в Кенсингтонском дворце. Принц Луи одет в элегантные шорты, рубашку и свитер.

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Также новыми снимками, которые ранее не обнародовали, разместил у себя на странице в Инстаграме королевский фотограф Крис Джексон. Один кадр был сделан в день рождения Луи (23 апреля 2018 года), а второй - с принцем Чарльзом в садах Кларенс-хауса.

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View this post on Instagram A post shared by Chris Jackson (@chrisjacksongetty)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2020 году в честь 2-летия принца Луи герцоги Кембриджские так же делились милыми фото младшего сына.