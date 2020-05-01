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Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям

Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
22:42 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:23 апреля принцу Луи исполнилось 2 года.

На прошлой неделе 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям отметили день рождения своего младшего сына - принцу Луи Кембриджскому исполнилось два года.

В честь этого события родители опубликовали новые официальные портреты ребенка, ставшие символическим знаком того, что в жизни самого младшего члена семьи Кембриджей начинается новый этап.

Как рассказал изданию Us Weekly инсайдер, принц Луи скоро познакомится с новыми для себя семейными традициями.

К примеру, он присоединится к брату и сестре, шестилетнему принцу Джорджу и четырехлетней принцессе Шарлотте, в новых играх и занятиях, а также будет участвовать в кулинарных экспериментах своей мамы. Герцогиня Кэтрин любит готовить и приобщает детей к этому занятию.

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"Она любит готовить вместе с Джорджем и Шарлоттой. И теперь, когда Луи исполнилось два года, он познакомится с гораздо большим количеством традиций своей семьи. У него уже была практика с мамой на кухне. Ему нравится готовить ужин вместе со старшими", - рассказал прессе источник в королевской семье.

Во время самоизоляции, которую семья принца Уильяма проводит в загородном поместье в Норфолке, родители юных принцев и принцессы стараются увлечь их играми на свежем воздухе.

Вдобавок герцог и герцогиня Кембриджские не забывают про официальные обязанности. Одну из общественных акций они поддержали вместе со всеми тремя детьми.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцоги Кембриджские, принц Луи.
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