Вслед за Кейт Миддлтон: на церемонию открытия памятника принцессе Диане не придет и Элтон Джон

В четверг, 1 июля, на территории Кенсингтонского дворца состоится церемония открытия памятника принцессе Диане, которой в 2021 могло бы исполнится ровно 60 лет. Однако из-за возросшего числа заболевших коронавирусом в Великобритании, число гостей пришлось сократить.

Первыми "пострадавшими" стали жены принцев Уильяма и Гарри. Братья на открытии памятника будут в одиночестве, без Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Более того, принцы будут единственными членами королевской семьи, которые будут присутствовать на церемонии.

Также, из списка приглашенных убрали и популярного британского певца Элтона Джона и его упруга режиссера Дэвида Ферниша. А они, стоит отметить, пожертвовали круглую сумму на создание этого памятника.

Ранее, "Телеграф" писал, что Элтон Джон сообщил, что уходит на пенсию и отправляется в прощальный тур.