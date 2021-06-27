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Вслед за Кейт Миддлтон: на церемонию открытия памятника принцессе Диане не придет и Элтон Джон

Вслед за Кейт Миддлтон: на церемонию открытия памятника принцессе Диане не придет и Элтон Джон
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В четверг, 1 июля, на территории Кенсингтонского дворца состоится церемония открытия памятника принцессе Диане, которой в 2021 могло бы исполнится ровно 60 лет. Однако из-за возросшего числа заболевших коронавирусом в Великобритании, число гостей пришлось сократить. 

Первыми "пострадавшими" стали жены принцев Уильяма и Гарри. Братья на открытии памятника будут в одиночестве, без Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Более того, принцы будут единственными членами королевской семьи, которые будут присутствовать на церемонии.

Также, из списка приглашенных убрали и популярного британского певца Элтона Джона и его упруга режиссера Дэвида Ферниша. А они, стоит отметить, пожертвовали круглую сумму на создание этого памятника. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Элтон Джон сообщил, что уходит на пенсию и отправляется в прощальный тур.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 900

Все по теме:

Элтон Джон, Принцесса Диана, Кейт Миддлтон, Королевская семья.
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