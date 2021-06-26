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Элтон Джон решил закончить концертную деятельность и готовится к прощальному туру

Элтон Джон решил закончить концертную деятельность и готовится к прощальному туру
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Известный британский поп-рок певец и композитор 74-летний Элтон Джон решил "завязать" с концертной деятельностью и уйти на пенсию. Артист сообщил эту новость у себя на страницах в соцсетях, обратившись с "прощальной" речью к своим поклонникам. 

"Я собираюсь выложиться максимально, и выступить с максимальной отдачей и самой зрелищной постановкой, которую я когда-либо делал на протяжении всей моей карьеры " - сообщил Элтон Джон.

 
 
 
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Публикация от Elton John (@eltonjohn)

Также артист опубликовал даты своего прощального тура "Elton John Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour", который начнется 27 мая 2022 года с Франкфурта, Германия. Всего планируется 30 концертов на больших стадионах Северной Америки и Европы.

 
 
 
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Публикация от Elton John (@eltonjohn)

Билеты на новые даты поступят в продажу во вторник, 29 июня, в Европе и в среду, 30 июня, в Северной Америке.

Ранее, "Телеграф" писал, что в 2020 год во время карантина, Элтон Джон начал выкладывать на своем YouTube-канале видеозаписи архивных концертов.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Элтон Джон, Музыка, Тур, Певец.
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