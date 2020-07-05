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Элтон Джон "перешел" на YouTube: запись одного из легендарных концертов уже доступен (Видео)

Элтон Джон "перешел" на YouTube: запись одного из легендарных концертов уже доступен (Видео)
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Известный британский певец Элтон Джон начал выкладывать на своем YouTube-канале видеозаписи архивных концертов.

Всего можно будет увидеть шесть выступлений, состоявшихся с 1976 по 2001 годы. Они будут выходить раз в неделю до 8 августа включительно.

Во время их трансляции можно будет сделать пожертвование в фонд Джона по борьбе с коронавирусом и СПИДом.

3 июля, был опубликован первый концерт. Первым стало шоу, состоявшееся в 1976 году в эдинбургском театре Playhouse.

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Тогда Элтон Джон был на пике популярности, а его сингл Don’t Go Breaking My Heart возглавил хит-парад Великобритании. Также в сет-лист вошла песня Rocket Man, которая послужила названием байопика о музыканте.

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Все по теме:

Концерт, Элтон Джон, Музыка, Певец.

Автор:

Телеграф
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