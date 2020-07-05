Элтон Джон "перешел" на YouTube: запись одного из легендарных концертов уже доступен (Видео)

Известный британский певец Элтон Джон начал выкладывать на своем YouTube-канале видеозаписи архивных концертов.

Всего можно будет увидеть шесть выступлений, состоявшихся с 1976 по 2001 годы. Они будут выходить раз в неделю до 8 августа включительно.

Во время их трансляции можно будет сделать пожертвование в фонд Джона по борьбе с коронавирусом и СПИДом.

3 июля, был опубликован первый концерт. Первым стало шоу, состоявшееся в 1976 году в эдинбургском театре Playhouse.

Тогда Элтон Джон был на пике популярности, а его сингл Don’t Go Breaking My Heart возглавил хит-парад Великобритании. Также в сет-лист вошла песня Rocket Man, которая послужила названием байопика о музыканте.