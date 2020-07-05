Краски и неон: The Weeknd выпустил клип на песню "In your eyes", записанную с певицей Doja Cat (Видео)

Популярный канадский исполнитель The Weeknd представил клип на ремикс трека "In your eyes". В его записи трека приняла участие американская певица Doja Cat.

Канадский певец и автор песен Эйбел Тесфайе выступающий под псевдонимом The Weeknd опубликовал на YouTube анимационный клип на ремикс трека "In your eyes". В его записи приняла участие певица Doja Cat.

Ролик снял режиссер Джерон Бракстон. Он использовал низкополигональную компьютерную графику, благодаря чему клип получился футуристическим и даже психоделическим.

В клипе персонаж Эйбела Тесфайе ездит по городу, заполненному яркими огнями и неоновыми вывесками - детали разглядеть непросто. Затем в кадре появляется Doja Cat, и картинка становится еще более красочной и непонятной.

Напомним, что оригинальная версия песни "In your eyes" вошла в четвертый студийный альбом музыканта под названием After hours, который вышел в конце марта. В трек-листе 14 композиций о любовных разочарованиях исполнителя.