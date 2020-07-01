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MTV Video Music Awards 2020: церемонию награждения немного изменили

MTV Video Music Awards 2020: церемонию награждения немного изменили
17:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Знаменитая музыкальная премия MTV Video Music Awards в 2020 году все же состоится, но с некоторыми изменениями.Об этом сообщают в ABC News.

США до сих пор лидирует по количеству официально больных коронавирусом, поэтому организаторы многих событий вынуждены были отсрочить мероприятия или же вовсе их отменить. Поэтому кинопремии Оскар, Золотой глобус и BAFTA уже перенесли на несколько месяцев позже заявленной даты.

Теперь на повестке дня стоял вопрос, проводить ли MTV Video Music Awards (VMA), на котором собираются лучшие исполнители мира. Но организаторы все же решили проводить, поэтому запланированное на 30 августа в Барклайс-центре (Barclays Center) мероприятие пройдет с небольшим количеством гостей, или же их вовсе не будет. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подтвердил, что премия действительно состоится, но с ограничениями, касающимися социального дистанцирования.

Продюсеры шоу и менеджмент Barclays Center сотрудничали с правительством штата и города, чтобы вместе разработать лучший план проведения мероприятия, при котором никто не будет подвергаться опасности. Среди всех принятых мер есть те, которые помогут придерживаться социальной дистанции, то есть мы сократим количество участников и внедрим виртуальные компоненты в шоу там, где это возможно, – заявил Куомо.

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Стоит добавить, что церемония VMA станет первым мероприятием, которое проведут в Barclays Center в Нью-Йорке с начала пандемии. Организаторы премии также сообщили, что планируют показывать живые выступления звезд в знаковых местах пяти районов Нью-Йорка в день церемонии MTV Video Music Awards. Таким образом они хотят отдать дань всем жителями Нью-Йорка за их стойкость во время пандемии.

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Музыка, Награда, MTV Video Music Awards.

Автор:

Телеграф
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