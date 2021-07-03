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В изумрудном платье с бриллиантовой брошью: Елизавета II провела аудиенцию с Ангелой Меркель в Виндзоре (фото, видео)

В изумрудном платье с бриллиантовой брошью: Елизавета II провела аудиенцию с Ангелой Меркель в Виндзоре (фото, видео)
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram welovequeenelizabethii

В пятницу, 2 июля, королева Великобритании Елизавета II приняла в Виндзорском замке Ангелу Меркель, которая, возможно, последний раз посещает родину Ее Величества в статусе главы немецкого правительства. 

Монарх встретила Меркель в изумрудном платье с цветочным принтом. Елизавету II редко можно увидеть без броши. Считается, что ее коллекция насчитывает около 100 таких ювелирных изделий. Поэтому королева дополнила свой образ бриллиантовой брошью Cambridge Emerald Cluster.

Стоит добавить, что камень на броши имеет особое значение, поскольку он был выигран принцессой Августой, герцогиней Кембриджской (1822 - 1916) в благотворительной лотерее в Германии еще в начале 19 века.

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Елизавета II также надела свое любимое трехрядное жемчужное ожерелье. Королева использовала простой макияж, сочетая румяна с темно-розовой помадой.

Ангела Меркл выбрала для встречи синий пиджак на пуговица и свободные темно-синие брюки.

 
 
 
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A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Ангела Меркель планирует покинуть свой пост, на котором проработала в качестве главы правительства Германии в течении почти 16 лет, в сентябре 2021 года. Добавим, что канцлер Германии уже в третий раз побывала на аудиенции у британской королевы.

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Королева Великобритании ранее принимала Меркель в 2008 и 2014 гг. Сама же Елизавета II посещала Берлин в 2015 году.

Ранее "Телеграф" писал, что впервые с начала пандемии Елизавета II провела аудиенцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

До этого Ее Величество приняла в летней резиденции английских королей президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Ангела Меркель, Королевская семья, Елизавета II.
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