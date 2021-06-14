95-летняя Елизавета II и 70-летняя первая леди США очаровали образами на чаепитии в Виндзорском замке (фото)

Когда вы являетесь первой леди США, каждый ваш наряд подвергается тщательной проверке, особенно, когда у вас намечается аудиенция у королевы Великобритании Елизаветы II. К счастью, у Джилл Байден работают опытные стилисты, которые помогли ей правильно и со вкусом нарядиться для такого случая.

В воскресенье, 13 июня, президент США Джо Байден со своей супругой навестили Ее Величество в Виндзорском замке в рамках саммита лидеров "Большой семерки". После официальной части встречи королева пригласила Джо и Джилл на чаепитие. Кстати, Байден стал пятым президентом США за всю историю, который посетил официальную королевскую резиденцию Великобритании.

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Королева выбрала розовое платье с цветочным принтом и подходящую светло-розовую шляпу, в то время как Джилл Байден выбрала пудрово-голубое платье и соответствующий жакет от Gabriela Hearst Karban, а также туфли телесного цвета от Valentino и бриллиантовую брошь с цветочным рисунком.

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Напомним, что президент США Джо Байден нарушил королевский протокол при встрече с королевой Елизаветой II.