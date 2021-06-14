Решил переплюнуть Трампа? Байден сходу нарушил этикет при встрече с королевой Великобритании (видео)

Во время визита в Виндзорский замок на чаепитие с королевой Елизаветой II после завершения саммита G7 президент США Джо Байден несколько раз нарушил правила этикета.

Об этом пишет Euronews.

Сообщается, что американский политик явился на парад, который принимала монарх Великобритании, в очках-авиаторах, что противоречит королевскому протоколу.

"Королевский протокол сильно осуждает подобные аксессуары в присутствии её величества. Потом Байдену, видимо, указали на промах, и на последующих кадрах президент уже без очков", - пишет СМИ.

Кроме того, встретившись с Елизаветой, Байден не стал ей кланяться. Этот жест объяснили тем, что по происхождению он ирландец, а по вероисповеданию - католик, поэтому решил нарушить королевскую традицию.

Напомним, Байдена насмешили слова Путина про отношения России и США.