Байдена насмешили слова Путина про отношения России и США (видео)

Президент США Джо Байден, который сейчас находится на саммите "Большой семерки" в Великобритании, встретился с журналистами.

В частности, от ответил на несколько вопросов, которые касаются его российского коллеги Владимира Путина.

Отвечая на вопрос почему президент России не меняет своего поведения, несмотря на давление Вашингтона, Байден ответил кратко: "Потому что он Владимир Путин".

Раскрывать эту тему детальней Байден отказался, заявив, что для начала ему стоит провести личную встречу с Путиным, после чего он будет рад поговорить с журналистами на эту тему.

Однако он все же со смехом добавил, что Путин был прав, когда говорил, что отношения между Россией и США находятся "в низшей точке".

Как сообщалось ранее, встреча Байдена и Путина состоится в швейцарской Женеве в среду, 16 июня.

Однако до этого, 14 июня Байден еще заедет в Брюссель, где примет участие в саммите лидеров стран НАТО. О том, чего ждать Украине от встречи глав стран Альянса, "Телеграфу" рассказал аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.