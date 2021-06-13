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Украину не берут в НАТО, но ключевое мы получим: чего ждать от саммита Альянса
Украину не берут в НАТО, но ключевое мы получим: чего ждать от саммита Альянса
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Украину не берут в НАТО, но ключевое мы получим: чего ждать от саммита Альянса

Украину не берут в НАТО, но ключевое мы получим: чего ждать от саммита Альянса
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф

В Брюсселе в понедельник, 14 июня, состоится саммит НАТО, на который не позвали Украину. При этом отношение к Альянсу существенно улучшилось в нашей стране,

о чем украинский социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха сообщил в интервью изданию нашему изданию.

Почему евроатлантические устремления Украины столкнулись с серьезными сложностями, "Телеграфу" рассказал аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Не секрет, что в Альянсе сейчас нет консенсуса по этому вопросу. Позиция государств континентальной Европы – ФРГ, Франции, Италии, что сближение Украины с Альянсом принесет больше вреда, чем пользы. Но есть не только европейская позиция такого плана. Евроатлантические перспективы Украины сейчас для нас стали хуже даже в ракурсе поддержки со стороны США. Американцы в последнее время очень осторожно относятся к тому, чтобы брать на себя некие обязательства", - поясняет Николай Белесков.

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По его словам, это связано с тем, что мир изменился, и есть большая вероятность, что по этим обязательствам придется отвечать.

"Силовой потенциал у Штатов значительный. Но мы уже не живем в периоде однополярности, кода США были единственной мощной военной державой. Сейчас таковыми являются и Китай, и Россия, и Северная Корея, и Иран. Против каждой из этих держав американцы сильны. Но им приходится рассредоточивать внимание, а также обращать внимание на пожелания европейских партнеров. А в таких условиях они вынуждены быть более сдержанными, - отмечает аналитик. - Потому риторика США при Буше-младшем, в 2005-2008 гг, когда мы были особо близки к Альянсу (звучали утверждения, что Украина должна получить ПДЧ и в будущем стать членом НАТО), и нынешняя риторика (в стиле - да, мы признаем право Украины присоединиться к Альянсу, не возражаем против этого) серьезно отличается. Изменились геополитические условия. И это - негативные для нас перемены".

Несмотря на это, ключевое мы получим – политика открытых дверей сохранится, это уже подтвердило руководство НАТО. То есть, это уже согласованное решение. И его точно огласят 14 июня, уверен Николай Белесков.

"Нам не стоит недооценивать эту перспективу, - считает он. - Используем ли ее – другой вопрос. Даже в США уже идут экспертные дискуссии касательно того, что, возможно, стоит пересмотреть политику открытых дверей. Возможно, нам следует вести дипломатическую борьбу за формирование каких-то стратегий в вопросах расширения НАТО за счет Украины и Грузии".

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На данный момент НАТО пока больше говорит о партнерстве, о развитии потенциала Украины для сдерживания российской агрессии, акцентирует аналитик. Это, по его мнению, тоже важно.

"В Альянсе подтверждают готовность помогать важным государствам-партнерам, к которым относится и Украина, в усилении обороноспособности. И эту нишу нужно наполнять чем-то конкретным, - поясняет Николай Белесков. - Плюс – от нас ждут реформ, которые нужны, прежде всего, нам, а не НАТО. Вместе с постоянными ожиданиями, которые мы имеем относительно Альянса, есть определенные ожидания у Альянса касательно Украины. У нас мощное домашнее задание. Основное сейчас – реализация закона о национальной безопасности, который приняли почти 3 года назад. Те, кто в Альянсе выступает за продолжение политики открытых дверей, должны иметь соответствующие аргументы. Какой смысл им придерживаться такой политики, что априори означает конфронтацию с РФ, если сторона, о которой идет речь (к примеру, Украина), не будет демонстрировать надлежащей динамики преобразований? Так что нам нужно не только выдвигать некие претензии Альянсу, но и сами отвечать ожиданиям другой стороны. И продолжать взаимовыгодное сотрудничество в нынешних реалиях".

Президент РФ Владимир Путин в интервью, показанном 9 июня, назвал вступление Украины в НАТО "красной линией".

А в США заявили, что у Зеленского приписали Байдену слова касательно важности предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), которых он не говорил.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, НАТО, Николай Белесков.
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