У Байдена есть огромный козырь: почему Украина никогда не станет членом НАТО и это устроит всех

Президент РФ Владимир Путин в последнем интервью назвал вступление Украины в НАТО "красной линией". А в США заявили, что у Зеленского приписали Байдену слова касательно важности предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), которых он не говорил.

Также известно, что Украину не позвали на саммит НАТО, который состоится в Брюсселе 14 июня.

О чем говорят заявления Путина и действия Запада? Не выглядит ли так, будто Запад "прогнулся" перед РФ, как и в 2008-м, когда на Бухарестском саммита НАТО ни Грузия, ни Украина не получили ПДЧ, хоть могли бы? Каковы перспективы вступления Украины в НАТО? На эти вопросы "Телеграфу" ответил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Запад не "прогибался". Всё это – предмет торга. Красивый спектакль. Мы разогнали волну – примите нас срочно в НАТО. Требуем этого, прежде всего, от США. Те вроде как говорят: "мы подумаем". Почему я говорю в одном лице – США? Потому что на 80-90% НАТО – это США. Бюджет, военная сила, формирование решений. Именно поэтому Штаты говорят: "мы подумаем над перспективой членства Украины в НАТО". Россию это сильно раздражает. Тут может быть компромисс. Штаты потребуют от России каких-то преференций (экономических, политических, финансовых), а за это будут гарантировать, что Украина не вступит в НАТО, – поясняет Олег Жданов. – Для человека, который смотрит на политическую карту мира не как на цветную картинку, а как на геополитический расклад, ясно, что Украина и так никогда не будет членом НАТО. Никто не хочет допустить прямого противостояния НАТО с РФ. Нужна буферная зона. И это – Украина".

Тот, кто будет контролировать эту зону, будет иметь огромное преимущество в противостоянии. В политическом, экономическом, военном плане, подчеркивает эксперт.

"Нам уже дали статус партнера НАТО. Подтягивают к стандартам Альянса, чтобы партнеры понимали все процессы, которые происходят у нас, особенно в сфере обороны. Чтобы могли контролировать, как используются выделенные ими деньги, военно-техническая помощь, – отмечает Олег Жданов. – Мы остаемся в статусе партнеров. Но никогда не станем ни членом НАТО, ни даже союзником США вне НАТО. Потому что за союзника надо воевать".

А когда есть государство-партнер, за которого воевать на надо, но которого можно в любой момент поддержать всем, включая вооружение – это другое дело. Это наших зарубежных партнеров устраивает, считает эксперт.

"Представляете, какой козырь у Байдена? К примеру, Путин будет говорить, что он тут хозяин и гегемон, что он круче НАТО. Что Россия может разгромить НАТО в любой момент. А Байден в ответ: "а вы сначала попробуйте, разгромите Украину". У США огромный козырь в руках - государство Украина, – уверен Олег Жданов. – Потому Путин будет зубами держаться за Донбасс, сделает всё, чтобы оттуда не уйти никогда. При этом талдыча, что "ихтамнет". И пытаясь принудить Украину выполнять "Минск", фактически капитулируя перед РФ. Думая, что только так можно не пустить нас в НАТО. Куда нас и так не возьмут, но перспективой будут манить, равно как помогать. Но не воевать за нас".

Украинский социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью изданию "Телеграф" рассказал, что из-за действий России среди украинцев существенно улучшилось отношение к НАТО.

Почему Украину не позвали на саммит НАТО и что нам делать дальше, "Телеграфу" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.