Россия сама оттолкнула украинцев: социолог объяснил фундаментальное изменение в сознании людей

В сознании граждан Украины произошло фундаментальное изменение – смена ориентации с амбивалентной - на Восток-Запад - на четкий Западный вектор.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал украинский социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

"Во всех опросах последних лет прослеживается прозападная ориентация, четкий вектор на Евросоюз, а еще существенно улучшилось отношение к НАТО, что связано, безусловно, с действиями России. Сама оттолкнула граждан Украины", - сказал он.

По словам социолога, украинская политическая элита преимущественно всегда была прозападная, а вот граждане – амбивалентны, то есть были готовы одновременно двигаться во всех направлениях, "как тот самый знаменитый Тяни-Толкай: имел две головы и хотел бы двигаться в двух направлениях одновременно, поэтому не сдвигался с места".

Теперь же Украина из такого вот "Тяни-Толкая превратилась в некое одноглавое существо, которое уже выбрало путь".

При этом, выразил убеждение Головаха, именно это нахождение в двойственном состоянии привело к низкому социальному самочувствию людей: "они не понимали, куда идут и что им делать".

"Сейчас, в общем-то, понимают. Это не значит, что люди сильно радуются своему состоянию, но, по крайней мере, им понятно, куда идти", - подытожил социолог.

Читайте полный текст интервью Евгения Головахи изданию "Телеграф": "Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха"