Скачать
Среда, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине введут "лайтовый" карантин, но продлят его на все лето
В Украине введут "лайтовый" карантин, но продлят его на все лето
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
"Мы все делали правильно": Ермак ответил насчет записи разговора с Джулиани и Волкером
"Мы все делали правильно": Ермак ответил насчет записи разговора с Джулиани и Волкером
"У меня был Инстаграм как у всех, а затем я стал постить снимки змей": как житель Николаева приучает украинцев не бояться рептилий (фото, видео)
"У меня был Инстаграм как у всех, а затем я стал постить снимки змей": как житель Николаева приучает украинцев не бояться рептилий (фото, видео)

Большинство украинцев считают, что между Украиной и Россией идет война: результаты опроса

Большинство украинцев считают, что между Украиной и Россией идет война: результаты опроса
14:25 Сегодня Телеграф

В Украине больше половины граждан считают, что конфликт на Донбассе - это агрессия РФ против Украины, которая осуществляется при помощи местных боевиков.

Об этом говорится в результатах соцопроса проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократичные инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно данным социологического исследования 53,5% граждан считают конфликт на востоке страны агрессией РФ против Украины при помощи местных боевиков. Причем за последние 1,5 года число сторонников такой точки зрения выросло с 45%.

В то же время по регионам также заметен рост сторонников данной точки зрения за полтора года:

  • в западных областях число выросло с 64% до 74%, 
  • в центральных областях с 54% до 62%, 
  • в южных регионах с 22% до 31%, 
  • в восточных территориях с 24% до 33%.

график

В то же время 71% опрошенных твердо уверены, что между Украиной и РФ идет война. Данное мнение преобладает по всей территории страны, однако показывает тенденцию роста с восточных регионов - 48%, к западным - 91%.

опрос

Роль РФ в конфликте на Донбассе по мнению украинцев:

  • контроль так называемых "ДНР" и "ЛНР" и управление их действиями - 48%,
  • участие ВС РФ в боевых действиях на стороне республик оккупантов - 47%,
  • поставки оружия данным незаконным формированиям - 43%.

Так, данные мнения преобладают в западных, центральных и южных областях, в то время как в восточных каждый из вариантов поддерживают 31 - 38% граждан.

При этом 35% опрашиваемых уверены, что РФ оказывает гуманитарную помощь ОРДЛО, а 27% считают, что РФ оказывает поддержку псевдореспубликам исключительно дипломатическим путем.

Напомним, что ранее соцопрос показал, как изменилось финансовое положение у большинства украинцев за 2 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 273

Все по теме:

Украина, Россия, Война, Опрос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
02 Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
03 В ЮАР женщина родила сразу 10 детей
04 "Кто вы все такие и откуда, с*ка, взялись?!" Продюсер Лободы уходит из шоу-бизнеса после гневного обращения Киркорова (фото, видео)
05 Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Большинство украинцев считают, что между Украиной и Россией идет война: результаты опроса
Большинство украинцев считают, что между Украиной и Россией идет война: результаты опроса
В ЕС сняли часть санкций с Януковича и его сына: что об этом известно
В ЕС сняли часть санкций с Януковича и его сына: что об этом известно
Выпросил голое фото, а при встрече изнасиловал: в Одессе поймали педофила
Выпросил голое фото, а при встрече изнасиловал: в Одессе поймали педофила
Дочь миллионера и создатель &quot;Орла и решки&quot;: что мы знаем про продюсера Лободы, со скандалом покинувшую шоу-бизнес (фото, видео)
Дочь миллионера и создатель "Орла и решки": что мы знаем про продюсера Лободы, со скандалом покинувшую шоу-бизнес (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь