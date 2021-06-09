Большинство украинцев считают, что между Украиной и Россией идет война: результаты опроса

В Украине больше половины граждан считают, что конфликт на Донбассе - это агрессия РФ против Украины, которая осуществляется при помощи местных боевиков.

Об этом говорится в результатах соцопроса проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократичные инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно данным социологического исследования 53,5% граждан считают конфликт на востоке страны агрессией РФ против Украины при помощи местных боевиков. Причем за последние 1,5 года число сторонников такой точки зрения выросло с 45%.

В то же время по регионам также заметен рост сторонников данной точки зрения за полтора года:

в западных областях число выросло с 64% до 74%,

в центральных областях с 54% до 62%,

в южных регионах с 22% до 31%,

в восточных территориях с 24% до 33%.

В то же время 71% опрошенных твердо уверены, что между Украиной и РФ идет война. Данное мнение преобладает по всей территории страны, однако показывает тенденцию роста с восточных регионов - 48%, к западным - 91%.

Роль РФ в конфликте на Донбассе по мнению украинцев:

контроль так называемых "ДНР" и "ЛНР" и управление их действиями - 48%,

участие ВС РФ в боевых действиях на стороне республик оккупантов - 47%,

поставки оружия данным незаконным формированиям - 43%.

Так, данные мнения преобладают в западных, центральных и южных областях, в то время как в восточных каждый из вариантов поддерживают 31 - 38% граждан.

При этом 35% опрашиваемых уверены, что РФ оказывает гуманитарную помощь ОРДЛО, а 27% считают, что РФ оказывает поддержку псевдореспубликам исключительно дипломатическим путем.

Напомним, что ранее соцопрос показал, как изменилось финансовое положение у большинства украинцев за 2 года.