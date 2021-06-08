У Зеленского приписали Байдену слова, которых он не говорил: подробности

Белый дом и Офис президента Украины первоначально разослали противоречащие друг другу пресс-релизы о телефонном разговоре между президентами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским, состоявшемся в понедельник, 7 июня.

Об этом сообщает американский новостной сайт "Axios" со ссылкой на спикера Совета национальной безопасности при президенте США.

Так, в первоначальном украинском варианте релиза говорилось, что Байден "подчеркнул ... важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".

Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу по призыву. Спикер Совета нацбезопасности сказал, что "украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись".

"Когда его спросили, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году", - говорится в заметке.

Сейчас на сайте Офиса президента написано, что это Зеленский подчеркнул важность предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

Как сообщалось, в ходе телефонного разговора президента Украины с президентом США , американский лидер заявил, что США поддерживают суверенитет Украины.

В свою глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл детали разговора глав государств.