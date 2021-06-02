Чуда не будет: что принесет Украине саммит Байдена и Путина

Международный саммит президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Многие возлагают на него большие надежды как на событие, способное принести разрядку в напряженные международные отношения. Какие результаты для Украины принесет это событие?

О вероятных итогах встречи и их влиянии на Украину, как независимое государство, идет речь в статье на сайте Би-Би-Си, перевод которой представляет "Телеграф".

Украина должна занять важное место в повестке дня долгожданного саммита президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным в Швейцарии 16 июня. Однако нет оснований ожидать какого-либо прорыва в прекращении семилетней агрессивной кампании Кремля против Украины. Вместо этого встреча, вероятно, подчеркнет необходимость для украинских политиков укрепить оборонительные возможности страны и международное положение Киева.

Представители администрации Байдена заявили, что цель саммита - установить "предсказуемые, стабильные отношения с Россией". Сам президент США говорил о возвращении Америки на мировую арену. "Пора напомнить всем, кто мы есть", - заявил он по этому поводу 30 мая.

Это первая встреча новоизбранного президента США с российским лидером. Перед ней Байден примет участие в саммите G7 в Англии и встретится с лидерами НАТО в Брюсселе. Это должно позволить ему говорить от имени коллективного Запада, когда он сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным в Женеве.

Недавние геополитические события в связи с подготовкой к саммиту США и России не дают повода ожидать от него слишком много. Байдена критиковали за ряд предполагаемых уступок Путину, которые, похоже, противоречат его жестким заявлениям о восстановлении глобальной лидирующей роли Америки после президентства Трампа.

Самым громким жестом стало недавнее решение смягчить санкции США в отношении российского газопровода "Северный поток - 2". Этот шаг застал многих врасплох и, казалось, подорвал давнее американское сопротивление проекту энергетической инфраструктуры, который многими признан как один из стратегических приоритетов Кремля.

Еще один шаг, который приветствовали в Москве, - это решение не приглашать Украину на предстоящий саммит НАТО в Бельгии 14 июня. Хотя это не в полной мере зависело от администрации Байдена, решение ограничиться присутствием членов альянса было истолковано в Киеве и других местах как попытка не провоцировать Кремль.

Также стоит повторить, что многие в Москве восприняли новость о приближающемся саммите Байдена и Путина как победу. Встреча была с энтузиазмом изображена в кремлевских СМИ как признание статуса России как сверхдержавы и доказательство личного значения Путина как ведущего мирового государственного деятеля в то время, когда Москва особенно чувствительно относится к высказываниям о снижении влияния и растущей международной изоляции.

Некоторые сомневаются в целесообразности предоставления Путину такого легкого пропагандистского успеха на столь раннем этапе президентства Байдена. Большая часть этой критики была сосредоточена на том, каким образом Путин привлек внимание Байдена, а именно, сосредоточив войска на границе с Украиной и открыто бряцая оружием в течение большей части апреля 2021 года. Награждая Путина желанной встречей на высшем уровне, Байден рискует спровоцировать его на дальнейшие агрессивные действия.

В то время как администрация Байдена сигнализирует о своей готовности к диалогу, Россия, похоже, настроена на дальнейшую конфронтацию. В последние дни Путин публично поддержал белорусского диктатора Александра Лукашенко в связи с инцидентом с "воздушным пиратством" 23 мая, когда белорусские власти заставили пассажирский самолет ЕС приземлиться в Минске, чтобы похитить диссидента-журналиста, находящегося на борту.

На фоне возмущения международного сообщества по поводу этого инцидента Путин приветствовал Лукашенко в Сочи и одарил его вниманием, показав организованную солидарность и независимость. Кремль также усилил напряженность на прошлой неделе, отказав нескольким ведущим авиакомпаниям ЕС в разрешении на вход в российское воздушное пространство, что является очевидным ответом на ограничения, наложенные на Беларусь в сфере авиаперевозок властями ЕС. То, как Путин отнесся к скандалу, связанному с воздушным пиратством, является убедительным свидетельством того, что он не намерен стремиться к потеплению отношений с Западом и предпочитает продолжать конфронтацию.

Эта позиция была подкреплена 31 мая новостью о том, что Россия планирует сформировать дополнительно 20 армейских подразделений для развертывания в западных приграничных районах страны, близких к Украине и Европейскому Союзу. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что этот шаг стал ответом на растущую угрозу со стороны НАТО.

Украинский вопрос неизбежно станет одной из ключевых тем для обсуждения на предстоящем саммите Байдена и Путина, но немногие наблюдатели ожидают каких-либо серьезных решений в этом отношении. Вместо этого мы, вероятно, увидим подтверждение нынешнего статус-кво обеими сторонами. Байден подчеркнет поддержку Западом территориальной целостности Украины, в то время как Путин повторит свой собственный знакомый список претензий, начиная от расширения НАТО и заканчивая "антироссийскими" действиями украинских властей.

Есть некоторые ожидания, что Байден может послать конкретные сигналы относительно высоких затрат, которые придется понести России в случае крупной военной эскалации против Украины. Однако никто реально не ожидает введения каких-либо новых санкционных мер. Вместо этого будут повторяться призывы к сдержанности в свете недавних перемещений военных сил России на границе с Украиной.

Совершенно очевидно, что необходимо предостеречь Путина от любой серьезной эскалации его продолжающейся гибридной войны против Украины. С одной стороны весеннее наступление России, которого так опасались, так и не произошло в период недавнего обострения напряженности, но с другой стороны наращивание войск Москвы послужило удобной генеральной репетицией возможного крупномасштабного вторжения. В то же время было продемонстрировано подавляющее военное превосходство России в регионе.

Нет также никаких оснований делать вывод о том, что долгосрочные цели Путина в отношении Украины изменились. Несмотря на многочисленные международные неудачи, которые Россия потерпела за последние семь лет гибридной войны, Путин по-прежнему считает ограничение независимости Украины главным приоритетом внешней политики Москвы. Действительно, его комментарии во время заседания Совета безопасности России в середине мая, когда он определил Украину как "антироссийскую", подчеркивают убежденность Путина в том, что существование независимой и демократической Украины представляет собой реальную угрозу авторитарной России.

Поскольку предстоящий саммит США и России вряд ли приведет к достижению мира в Восточной Европе, украинские политики должны реалистично подходить к своим внешнеполитическим ожиданиям.

Хорошая новость заключается в том, что Запад, похоже, все больше воспринимает Украину как неотъемлемую часть демократического мира. В то же время осторожная реакция Запада на недавнее наращивание военной мощи России была напоминанием о том, что на самом деле никто из них не готов воевать за Украину.

Самой Украине необходимо возродить и активизировать процессы, начатые в 2014 году, по модернизации и укреплению вооруженных сил страны. Недавняя угроза вторжения является напоминанием о том, что Киев должен подготовиться к худшему сценарию крупномасштабного наступления России на нескольких фронтах. К счастью, украинские власти могут рассчитывать на значительную поддержку Запада в этом направлении, если они продемонстрируют политическую волю к проведению заслуживающих доверия реформ в оборонном секторе.

Следует также предпринять усилия по укреплению стратегического партнерства страны. Нет смысла надеяться на чудеса или ожидать, что международное сообщество спасет Украину. Вместо этого Киев должен укрепить существующие отношения и продемонстрировать свою ценность как партнера в борьбе против авторитарной России.

Поскольку членство в НАТО все еще выглядит далекой мечтой для Украины, стоит изучить другие варианты, такие как обращение к США с просьбой о статусе главного союзника, не члена НАТО. В украинский парламент была подана резолюция по этому вопросу в апреле 2021 года. Если она будет принята до саммита Байден-Путин, то это создаст новый геополитический контекст для женевских переговоров.

Прежде всего, Украина должна проявлять инициативу в стремлении к миру и национальной безопасности. Киев просто не может позволить себе ждать, пока мировые "великие державы" решат судьбу страны. Реалистичная внешняя политика означает проявление инициативы по укреплению геополитического положения Украины. Проведя более семи лет в эпицентре международных отношений, Украина не должна ограничиваться следованием сценарию, написанному другими.