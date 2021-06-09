Путин сравнил Украину с "нацистской Германией" и назвал вступление в НАТО "красной линией" (видео)

Президент России Владимир Путин сравнил Украину с Германией времен нацистского режима, комментируя законопроект Владимира Зеленского о коренных народах, из перечня которых собираются исключить россиян.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Говорить о русских, как не о коренном народе, это смешно и глупо. Вообще, деление на коренных, это уже точно напоминает практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью, что с ними делать?", - сказал он.

При этом Путин категорично высказался о вступлении Украины в НАТО.

"Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?",- заявил российский гарант.

В пользу своего мнения на этот счет лидер РФ подчеркнул, что якобы большинство украинцев не хотят вступления страны в НАТО, и за это назвал украинцев "умными людьми".

"Потому что понимают, что не хотят быть на линии огня, не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом! Умные люди!" – резюмировал Путин.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин сравнил США СССР и предрек Америке распад.