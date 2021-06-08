Законопроект Зеленского вызвал "фурор" в России: что о нем известно

Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который исключает россиян из перечня коренных народов Украины.

Об этом сообщается в соответствующем постановлении, принятом на заседании во вторник, 8 июня

В России узрели в таком шаге Зеленского серьезные "последствия для существования Украины как государства".

"Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств в Украине", - говорится в заявлении.

Также российские депутаты в свою защиту нашли еще один момент. Якобы, в случае, если закон примут, к коренным народам не смогут отнести себя "ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье".

В заявлении отмечается, что Госдума рассматривает внесенный Зеленским законопроект как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины".

Российские парламентарии также считают, что этот законопроект является "идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны на востоке Украины под лозунгом изгнания "оккупантов", то есть русского и русскоязычного населения Донбасса".

Как сообщал "Телеграф", ранее заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении высадить в стране за три года 1 млрд деревьев встретили бурным обсуждением в сети.