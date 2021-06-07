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Зеленский обещает высадить миллиард деревьев за три года - это примерно 77 тысяч деревьев в час

Зеленский обещает высадить миллиард деревьев за три года - это примерно 77 тысяч деревьев в час
18:58 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что за следующие три года в нашей стране посадят по меньше мере миллиард деревьев. 

С таким заявлением он выступил на форуме "Украина 30"

По его словам, соответствующий указ о старте этой программы будет подписан в понедельник, 7 июня. 

"К сожалению, лесная сфера не реформировалась практически 50 лет. Мы начали менять эту ситуацию", - сказал он, добавив, что новые изменения внесут в сферу европейские практики, которые позволят сделать сферу максимально открытой. 

Зеленский убежден, что эти перемены позволят сделать рынок максимально открытым, а "серый рынок" будет ликвидирован. 

"В Украине онлайн, прозрачно, без коррупции должна реализовываться 100% древесины", - сказал он. 

 Он также указал, что первые шаги уже принесли результаты и за первый квартал 2021 года от государственных лесхозов поступил 1 миллиард гривен. 

На это заявление отреагировал директор ИА "Украинские новости" Денис Иванеско, указав на нереальность такого обещания. 

"Допустим, зимой и летом они сажать не будут - не приживутся. Остается весна и осень 180 дней на год. За три года - 540 дней. Это надо сажать по 1 млн 851 тысяче деревьев в день. 77 тысяч деревьев в час при круглосутоточной работе. Кто это будет делать, откуда деньги на работу и деревья?", - написал он. 

Также у него возникли вопросы к тому, где именно будут посажены эти деревья, ведь для них понадобится около 10 тысяч кв.км земли, что равно половине Киевской области.  

Как сообщалось ранее, в марте в Киеве в Голосеевском парке под видом сухостоя вырубили трехсотлетние дубы

А в Харьковской области, по сообщениям местных жителей, два гектара леса были вырублены за пять дней.

В апреле же поступили сообщения о массовой вырубке леса в Волынской области

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Экология, Владимир Зеленский.
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