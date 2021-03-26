Не только в Киеве "мутные схемы": на Харьковщине масштабно вырубают лес (видео)

В Харьковской области жители села Лихковка (Змиёвский район) стали свидетелями массовой вырубки леса.

Соответствующие кадры обнародованы Телеграм-каналом "Харьков Life".

"Змиевской район, село Лихковка, говорят сухостой. Сухостоем тут и не пахнет. Вырубали гектаров два точно, за пять дней. Вот так вот природа оберегается при новой власти. Все что нам показывают, борьба там с черными лесорубами, все это коррупция. Тут сухостоя вообще нет", - говорит автор видео.

Как сообщалось ранее, в Киеве в Голосеевском районе представители "Зеленстроя" под видом сухостоя срезали 17 многолетних дубов. Несмотря на наличие документов, срубленные деревья на сухостой вовсе не похожи.

А в киевском сквере на Сечевых стрельцов срезали магнолию, закрывавшую собой стену, на которой позже разместили рекламу.