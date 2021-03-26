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Не только в Киеве "мутные схемы": на Харьковщине масштабно вырубают лес (видео)

Не только в Киеве "мутные схемы": на Харьковщине масштабно вырубают лес (видео)
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Харьковской области жители села Лихковка (Змиёвский район) стали свидетелями массовой вырубки леса. 

Соответствующие кадры обнародованы Телеграм-каналом "Харьков Life". 

"Змиевской район, село Лихковка, говорят сухостой. Сухостоем тут и не пахнет. Вырубали гектаров два точно, за пять дней. Вот так вот природа оберегается при новой власти. Все что нам показывают, борьба там с черными лесорубами, все это коррупция. Тут сухостоя вообще нет", - говорит автор видео. 

Как сообщалось ранее, в Киеве в Голосеевском районе представители "Зеленстроя" под видом сухостоя срезали 17 многолетних дубов. Несмотря на наличие документов, срубленные деревья на сухостой вовсе не похожи. 

А в киевском сквере на Сечевых стрельцов срезали магнолию, закрывавшую собой стену, на которой позже разместили рекламу. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

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Харьковская область, Лес, Вырубка леса.
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