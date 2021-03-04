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Четверг, 04.03.2021
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Ради баннера с рекламой спилили магнолию: фото из центра Киева наделало шуму в сети

Ради баннера с рекламой спилили магнолию: фото из центра Киева наделало шуму в сети
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф страница в Facebook Дарьи Шурановой

На улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе Киева неизвестные срезали магнолию, поскольку она закрывала стену здания, на котором разместили рекламу.

Об этом в четверг, 4 марта, пишет на своей странице в Facebook киевлянка Дарья Шуранова.

На опубликованном ею фото сквера "до и после", видно, что на торце близлежащего здания разместили рекламный билборд во всю стену и срубленное молодое дерево, которое ранее могло закрывать название рекламируемого продукта.

Как сообщалось, 3 марта в Киеве Государственная экологическая инспекция Украины совместно с Киевским эколого-культурным центром (КЭКЦ) задержали арабов с партией щеглов для контрабанды в страны Ближнего Востока, где из них делают паштет.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 267

Все по теме:

Киев, Сквер, Дерево, Магнолия, Рекламный щит, Срубили, Сечевых Стрельцов.
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