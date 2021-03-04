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Сотни тысяч диких птиц вывезли из Украины на паштет в арабские страны: одну партию смогли спасти

Сотни тысяч диких птиц вывезли из Украины на паштет в арабские страны: одну партию смогли спасти
10:44 Сегодня Телеграф

Государственная экологическая инспекция Украины совместно с Киевским эколого-культурным центром (КЭКЦ) в среду, 3 марта, задержали в Киеве арабов с партией щеглов для контрабанды в страны Ближнего Востока.

Об этом сообщается на странице КЭКЦ в соцсети Facebook.

"Контрабандное формирование, организованное арабами, существует в Украине уже более 10 лет. За это время арабами было вывезено с Украины самолетами около пол миллиона диких певчих птиц, чем нанесен Украине ущерб в 2,5 млн долларов США (более 69 млн грн – ред.). Птиц используют для изготовления паштета", - говорится в сообщении.

Щеглы_контрабанда

В информации отмечается, в среду на Центральном автовокзале в Киеве была задержана пришедшая из Каховки (Херсонская обл.) автобусом партия щеглов в 150 птиц для вывоза в арабские страны. Птиц приобрел покупатель арабского происхождения по фамилии Шахаде Алаа, который и был задержан с щеглами и фальшивыми документами.

Щеглы_арабы

В КЭКЦ отметили, что у задержанного было при себе ветеринарное свидетельство на вывоз этих щеглов в Иорданию, город Амман, выданное ветеринарным врачом Одесской городской больницы ветеринарной медицины по фамилии Мунтян некоему арабскому гражданину по фамилии Равад Альнур в 2018г. Также у него была справка от некоего Одесского орнитологического клуба о том, что это не щеглы, а кошки, и они могут быть вывезены за пределы Украины.

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"Так щеглы или кошки? И вот с такими липовыми документами наша таможня позволяет вывозить арабам из Украины сотни тысяч певчих птиц ежегодно!", - отметили в организации.

Щеглы_коробка

В КЭКЦ отметили, что это уже далеко не первый случай, когда они задерживают партии диких певчих птиц, которых вывозят в арабские страны в гастрономических целях.

Как сообщалось, в конце февраля в заповеднике "Аскания-Нова" на юге Украины была зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Контрабанда, Арабы, Госэкоинспекция, Дикие птицы, Паштет, щеглы, КЭКЦ.
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